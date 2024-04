"Il Barcellona vuole Kvaratskhelia. La risposta del Napoli"

Non solo Lobotka. C'è un altro giocatore del Napoli che interessa al Barcellona. Si tratta di Khvicha Kvaratskhelia. Secondo Diario As, infatti, il club blaugrana - che già segue il regista slovacco - ha chiesto informazioni al Napoli per il talento georgiano. Ma De Laurentiis vuole blindare il numero 77. Previsto incontro a fine stagione per il rinnovo di contratto.