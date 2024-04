Napoli, casting allenatore: dal sogno Conte a Pioli e Italiano

Napoli, un tris di nomi per la panchina

La questione-Conte è molto semplice: De Laurentiis lo stima da sempre e lui ha voglia di tornare in panchina dopo un anno senza calcio (per scelta). A ottobre declinò l’offerta del suo amico presidente: preferiva un progetto vergine. E così valuta e vaglia. Attendere prego. Adl stima molto anche Pioli, sia come allenatore sia come uomo. E da tempo: ecco perché è molto attento alla sua situazione con il Milan, più che mai in evoluzione. Italiano, ormai sull’uscio della Fiorentina, è un altro tecnico che Aurelio stima dagli anni dello Spezia e il suo nome è sul foglietto invisibile.

Napoli, il futuro di Calzona

Calzona, l’uomo che a fine febbraio ha raccolto una squadra svuotata e frastornata dalla stagione paradossale guidandola con capacità, nel frattempo continua a giocarsi il jolly. E insegue l’Europa infischiandosene delle ombre e delle voci.