Napoli, le idee per l'attacco: spunta anche Retegui

Osservare. Scremare, valutare: costi e rendimento, qualità e prezzo. Il Napoli parla d’attacco da un po’, per forza di cose: il principe azzurro del gol, al secolo Victor Osimhen, è lì che aspetta di saltare sulla giostra del giro dei centravanti, e al suo fianco anche Giovanni Simeone, il Cholito, deluso da un impiego decisamente inferiore alle aspettative e legittimamente protagonista di una serie di riflessioni. Porte scorrevoli, chi viene e chi andrà. Chi piace. A più livelli. Il primo nome venuto fuori dalla lista conservata nel cassetto un’estate fa, quando Adl decise di resistere alle lusinghe per Osi, è sempre lo stesso: il canadese Jonathan David, 24 anni, centravanti rapace del Lilla che in questa stagione ha segnato 24 gol tra Ligue 1 e coppe varie. Valore: più o meno 50 milioni. La stessa valutazione che il Feyenoord intendere riconoscere al cartellino del messicano nato a Baires, Santiago Gimenez, 23 anni e 24 gol complessivi come David, però un percorso stagionale inverso: Jo ha cominciato maluccio e poi è esploso, Santi invece è partito a razzo e ha rallentato in corsa. Innescando uno strano vortice di critiche in Olanda. I suoi agenti sono annunciati in partenza per l’Europa: cominciano le riunioni sul futuro. Il Napoli, intanto, osserva con attenzione anche un altro argentino - argentino made in Italy -, valutazione inferiore rispetto ai colleghi: Mateo Retegui, il centravanti del Genoa e della Nazionale, un toro di 24 anni e mille risorse che ha collezionato finora 8 gol in 27 partite. Fatalità: la sua prima italiana - con l’Italia e in assoluto - andò in scena proprio al Maradona contro l’Inghilterra, il 23 marzo 2023. E fu subito amore (e gol).