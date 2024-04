"Mario Rui, Di Lorenzo e Politano non lasceranno Napoli a giugno": l'annuncio dell'agente

Mario Giuffredi , agente di Mario Rui , Di Lorenzo e Politano, annuncia: "I miei assistiti non lasceranno Napoli a fine stagione". Il procuratore, che già recentemente si era espresso sul momento della squadra di Calzona , è intervenuto a Canale 8 e ha fatto il punto della situazione in vista del futuro parlando dei tre giocatori azzurri.

L'annuncio in vista della prossima stagione

"Dei miei giocatori, mai nessuno ha pensato di andare via da Napoli. Se firmiamo i contratti è perché vogliamo rispettarli. Se un domani non andremo più bene all'allenatore che arriverà o al club che ha altre strategie, le prenderemo in considerazione e chiuderemo con grande serenità, ma vi posso garantire che non è il caso dei miei giocatori che l'anno prossimo rimarranno tutti a Napoli. Perché poi lasciare il Napoli l'anno prossimo sarebbe anche un po' da vigliacchi".