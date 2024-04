Napoli, sprint per Buongiorno: il prezzo è da top player

NAPOLI - Il Napoli ha un grande problema in difesa e di conseguenza un grande obiettivo per provare a risolverlo: si chiama Alessandro Buongiorno, è il capitano del Torino e un candidato all’Europeo con la Nazionale di Spalletti, il popolo azzurro lo ha visto di recente all’opera al Maradona al cospetto di Osimhen, non un centravanti qualunque, e soprattutto gli ha visto vincere il duello. Scusate se è poco: è un’impresa che in Italia e in Europa, negli ultimi quattro anni, è riuscita a pochi difensori centrali. Al Napoli piaceva molto da un po’, anche da prima del gol beccato a gennaio a chiusura del 3-0 incassato all’Olimpico Grande Torino, figuriamoci dopo averlo ammirato due volte dal vivo: un nuovo affondo è andato in scena di recente dopo quello invernale, De Laurentiis sta provando ad accelerare valutando margini e possibilità di manovra per definire il colpo in tempi rapidi. Ma sia chiaro: Buongiorno è un colosso che colleziona da tempo giornate di lusso. È un marcatore moderno, solido, con i tempi e i meccanismi della difesa a quattro e di quella a tre. Fase offensiva compresa. E poi ha l’età perfetta per i parametri del club - compirà 25 anni il 6 giugno - e anche il carattere e la personalità per recitare un ruolo importante in una rifondazione. Il problema? Beh, resta quello: la valutazione, una quarantina di milioni. Un prezzo che il Toro ha già fatto a gennaio e che continua a fare con vista sull’estate. Non un dettaglio da niente, per carità.



Il vuoto lasciato in difesa e l'incastro

Il piano-futuro è già partito, comincia a entrare nel vivo anche se la stagione non è ancora conclusa: il Napoli è tremendamente scottato dal fuoco di Kim, una successione mai completata, una ferita aperta che va curata e chiusa al volo. Con il prossimo mercato. Una sessione che sarà diretta e interpretata dal nuovo responsabile in pectore dell’area sportiva, Giovanni Manna, l’uomo che a fine campionato assumerà ufficialmente il ruolo che già da un po’ gli appartiene ufficiosamente. E dunque, Buongiorno: il primo, grande obiettivo per la nuova difesa da consegnare al prossimo allenatore a prescindere dal sistema di gioco e dal modulo che intenderà adottare. Ma anche Buongiorno a tutti, verrebbe da dire, considerando la concorrenza spietata su questo gigante di 194 centimetri dotato di esplosività e rapidità, tempismo e temperamento, abilità nel gioco aereo e nell’uno contro uno. Fisico e un bagaglio tecnico di livello. Piede prediletto: il sinistro. L’idea è quella di incastrarlo e coniugarlo con il destro di Rrahmani, confermato, fresco di rinnovo, in una linea da completare con Di Lorenzo e un mancino tra Olivera e Rui, nel caso in cui il Napoli giocherà a quattro o magari con un altro braccetto se la filosofia del tecnico contemplerà l’inversione.

Buongiorno, la sua valutazione: ecco quanto costa