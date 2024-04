Napoli, anche Dovbyk nella lista per il dopo Osimhen: tutti i nomi

L’Artem del gol è Dovbyk . Nome e cognome. Ma forse è più corretto dire che il gol è la sua arte: ne ha segnati 18 in 30 giornate di Liga con il Girona, la grande rivelazione della stagione, e in questo momento è il Pichichi, il capocannoniere del campionato davanti a Bellingham, 17 reti con il Real. Niente male davvero: ecco perché il Napoli ha messo anche lui nella lista dei centravanti da tenere in considerazione per la sostituzione di Victor Osimhen , clausola da 130 milioni nel contratto e la valigia già pronta secondo quanto annunciato e anticipato da De Laurentiis a gennaio. La valutazione di Dovbyk, ucraino di Cerkasy, 27 anni da festeggiare il 21 giugno, si aggira intorno ai 30 milioni : una plusvalenza super considerando che un’estate fa è stato acquistato per 8 milioni dal Dnipro. Anche la Lazio lo aveva seguito, ma poi preferì puntare su Castellanos, il Taty, e così è toccato al Girona scommettere e soprattutto vincere. L’ha indovinata sul serio, la mossa, e lui ha trascinato la squadra in questa stagione di grazia assoluta.

Napoli, tris di nomi

Fisico impressionante, 189 centimetri e una vasta gamma di colpi ispirati dal fiuto e dalla sensibilità: 5 gol di testa, 4 su rigore, uno da fuori e soprattutto 17 in area di rigore, il suo regno, la comfort zone. Il Napoli lavora, guarda e monitora: dovrà coprire la voragine creata da Osi con una successione degna, importante, e così spazia, amplia gli orizzonti a caccia della migliore occasione possibile: Dovbyk piace, è nella fase della piena maturità e ha un prezzo sicuramente più accessibile rispetto a Jonathan David, il canadese del Lilla di 24 anni, e a Santiago Gimenez, il messicano di 23 anni del Feyenoord. Un tris d’assi: 18 gol Dovbyk in campionato, dicevamo, mentre David ne ha fatti 17 in Ligue 1 e Gimenez 21 in Eredivisie. La valutazione del cartellino dell’ucraino è più contenuta: per gli altri due le richieste sono molto elevate, quasi il doppio, più o meno 50 milioni di euro.

Napoli su Retegui

Il prediletto resta David, un centravanti che però piace molto in giro: lo guardano il Milan, il Chelsea, l’Arsenal. Italia e Premier, prodotto pregiatissimo. A proposito di Serie A: il Napoli segue con attenzione anche Mateo Retegui, l’argentino della Nazionale di Spalletti, 24 anni, scuola Boca e la maglia numero 19 del Genoa. I suoi numeri: 8 gol in 27 partite tra campionato e Coppa Italia, al netto di un infortunio a un ginocchio che lo ha condizionato e limitato per un bel po’.