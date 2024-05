Cheddira, l’agente: “Siamo a disposizione del Napoli”

L'agente di Cheddira: "Futuro? Siamo a disposizione del Napoli"

Intervistato dai microfoni di Radio CRC, l'agente di Walid Cheddira, Bruno Di Napoli, ha fatto chiarezza sull'attuale situazione del suo assistito, a pochi passi dalla chiusura del campionato di Serie A, che lo vede protagonista con la maglia del Frosinone: "Cheddira è soddisfatto della stagione che sta disputando a Frosinone - ha dichiarato il procuratore del marocchino -. È il primo anno nella categoria, ma il ragazzo è in continua crescita per cui può ancora migliorare e crescere. Futuro? Siamo a disposizione del Napoli, speriamo di chiudere bene col Frosinone per poi giocare tutte le carte col Napoli. A fine stagione valuteremo con la proprietà il percorso migliore per Walid. Il Napoli ad oggi ha un reparto offensivo importante per cui aspettiamo che si concludono i campionati per capire cosa accadrà. Nelle ultime gare - ha aggiunto - il Frosinone gioca in maniera diversa e Walid parte più largo però lui si adatta, può giocare più esterno, da punta centrale, in base alle caratteristiche della squadra si adegua. Il Frosinone fa tanto palleggio per cui gli attaccanti sono quelli che toccano meno palla, adesso cambiando un po ' il sistema, si vanno a valorizzare di più le loro qualità", ha concluso Di Napoli.