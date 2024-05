Napoli, l'agente di Caprile: "Ha una missione. Sul futuro..."

Elia Caprile ha fatto molto bene quest'anno in prestito ad Empoli. A fine anno tornerà a Napoli. Del suo futuro ha parlato il suo procuratore Graziano Battistini intervenuto a Radio Crc: "Se penso possa che Caprile essere inserito nel Napoli nella prossima stagione? Nel rispetto di tutti penso sia doveroso aspettare per parlare di cose che in questo momento vengono in secondo piano. Dobbiamo aspettare per parlare del futuro di Caprile. La sua determinazione non è mai venuta meno nel provare a dare tutto se stesso nella causa e lo farà ancora. La sua missione è quella di voler raggiungere questa salvezza storica. Massima concentrazione sulla partita di domenica".