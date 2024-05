Osimhen in attesa di Psg e Premier, ma il Napoli non ha ricevuto offerte

La valigia è sul letto, ma il lungo viaggio non può ancora cominciare: manca il biglietto aereo. Manca la proposta del club pronto a mettere Victor Osimhen sull’aereo che lo accompegnerà - accompagnerebbe - verso la prossima tappa della sua carriera. In un solo concetto: per il momento, il Napoli non ha ancora ricevuto offerte per Osi. Candidato a lasciare il club a fine stagione, cioè dopo la partita contro il Lecce in programma domenica al Maradona, come disse a gennaio De Laurentiis in persona a gennaio, poco dopo il rinnovo firmato a ridosso di Natale, il giorno della partita con la Roma all’Olimpico: maxi per l’ingaggio, mini per la durata. Un prolungamento di un anno, dal 2025 al 2026: un modo per allontanare il pericolo della fuga a parametro zero, cosa per altro sempre esclusa categoricamente dal manager del giocatore, Roberto Calenda, ma è ovvio che l’estate sarà caldissima.