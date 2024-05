Napoli, Conte vuole Buongiorno e Chiesa: tutti i nomi di mercato

Il futuro non può prescindere dal talento di Kvaratskhelia. Conte ha chiesto la sua conferma , il Napoli non ha mai pensato di cederlo, da tempo tratta col suo agente il rinnovo di contratto anche se sul calciatore c'è sempre l'ombra invadente del Psg alla ricerca dell'erede di Mbappé.

La lista di mercato del Napoli

Sarà un mercato lungo, un'estate intensa, il ds Manna dovrà definire molte operazioni. In difesa oltre a Buongiorno occhi vigili su Dragusin, cercato già a gennaio prima del suo trasferimento al Tottenham, e Rafa Marin, 22enne spagnolo del Real in prestito all’Alaves. A centrocampo il Napoli è alla ricerca dell'erede di Zielinski. Il talentuoso Sudakov, ucraino dello Shakhtar già corteggiato in passato, ha costi elevati. Il Napoli offrì 40 milioni, in estate ne serviranno molti di più. Piacciono anche Ugarte del Psg e Manu Koné del Mönchengladbach. Intanto alla base tornerà Folorunsho, 5 gol e una salvezza da sogno con l'Hellas Verona, già inserito da Spalletti nei 30 preconvocati per l'Europeo.

Napoli, i nomi per l'attacco

Il 22enne inglese Mason Greenwood ha annunciato l'addio al Getafe, dov'era in prestito, per tornare al Manchester United. Il Napoli ci pensa. Per la fantasia al potere occhi puntati anche su Gudmundsson del Genoa mentre nel ruolo di prima punta, oltre a Retegui, si seguono Dovbyk del Girona (rivelazione della Liga, 24 gol, clausola da 40 milioni), Gimenez del Feyenoord e Jonathan David del Lille. Profili difficili senza la Champions? Una chiamata di Conte potrebbe cambiare gli scenari.