Buongiorno, c’è solo il Napoli: l’offerta e tutti i nomi per la difesa

NAPOLI - Buongiorno, Napoli. Che poi, volendo leggere il tutto con gli occhi del mercato, questa storia si trasforma così: c’è solo il Napoli, concretamente, su Alessandro Buongiorno . Il Torino, per il momento, ha registrato soltanto la super offerta di De Laurentiis da 35 milioni più 5 di bonus per quello che ormai viene il considerato il giocatore simbolo della casa: scuola granata, cuore granata, fascia di capitano in arrivo se dovesse continuare a giocare con la maglia del Toro. Una sorpresa? Beh, più che altro la conferma che solo il Napoli, finora, ha fornito una risposta vera, precisa, circostanziata alle pretese enormi del club di questo difensore rampante, 25 anni compiuti ieri e l’ufficialità di partire per l’Europeo con la Nazionale come regalo di compleanno. Conte avalla , eccome, gli piace molto, pensa che sia un interprete perfetto di quella difesa a tre in cui il colosso è abituato a districarsi con nonchalance, avendo recitato a soggetto con Juric negli ultimi tre campionati - da protagonista - e poi anche con Giampaolo e Nicola nel 2020-2021.

Buongiorno, la strategia del Napoli

All in, insomma: la proposta del Napoli, congelata dal Toro in attesa di un montepremi addirittura superiore, magari dalla Premier, per ora è rimasta l’unica. Sola e beata, dal punto di vista azzurro: Buongiorno è un obiettivo importante, il primo del piano per rinforzare la difesa e orientare il passaggio verso le idee di Conte. Il ds Manna ha già parlato con il suo entourage, dicono che il tecnico lo abbia fatto con il giocatore e al resto ci ha pensato De Laurentiis. Parola al Torino, ora. Innanzitutto al Toro.

Napoli, idea Hermoso

Manna, parallelamente, tratta anche con l’entourage di Mario Hermoso, spagnolo di 28 anni, un difensore-imprenditore che ha investito nel sushi, nei burger, nelle tecniche di ortodonzia all’avanguardia e di recente anche nel caffè. Una cosa di 5-6 giorni fa. Ha la passione per i cani ed è svincolato, ma da bravo imprenditore sa bene come trattare e capitalizzare il massimo: è un parametro zero e dunque ha voglia di chiudere un accordo conveniente, dopo l’esperienza con l’Atletico Madrid. Al ds Manna piace molto, facciamo anche di più, e poi un amante del caffè a Napoli ci starebbe alla grande. La concorrenza non manca, si vedrà: il manager azzurro, però, chiuderebbe volentieri il doppio colpo con Buongiorno.