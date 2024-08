Napoli, Brescianini fa le visite: si attende solo l'ufficialità

ROMA - Ecco Marco Brescianini. Visite mediche per il nuovo giocatore del Napoli, inseguito dal ds Manna per mesi. La chiusura con il Frosinone è cosa fatta: prestito con obbligo di riscatto a 12 milioni di euro più bonus. Battuta la concorrenza di Atalanta e Juve. A Villa Stuart il centrocampista cresciuto nel Milan svolge i test medici, poi dopo la firma del contratto e il classico tweet presidenziale arriverà a Castel Volturno per aggregarsi alla sua nuova squadra. Inizia così la nuova avventura. Il Napoli lo inserirà in lista e domenica andrà a Verona per sfidare l’Hellas nel debutto in campionato. Non c'è la maglia numero 4 libera: dovrà sceglierne un’altra.