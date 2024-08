Napoli, McTominay in arrivo: affare da 30 milioni

Il primo gol da papà. Con il pollice il bocca, tutto per Damiane: delirio e gioia. Kvara è tornato imprendibile, un gol e l'assist a Di Lorenzo: «Diventare padre mi ha dato tanta energia, credo di averlo dimostrato in campo. Avevo molta voglia di giocare e contribuire a una vittoria, sono davvero felice. Avere Conte in panchina è una garanzia e io voglio migliorare con lui. Speriamo di toglierci grandi soddisfazioni». Sacrosanto. E ora il rinnovo: il suo agente, Mamuka Jugeli, è a Napoli.

Napoli, le parole di Conte

«È arrivata una grande risposta dopo il secondo tempo di Verona. Anche dei nostri tifosi: avevo chiesto che il Maradona facesse il Maradona e lo ha fatto. Non avevo alcun dubbio. Dovevamo dare un segnale ed ero sicuro dei miei ragazzi: non ho il controllo del risultato finale, ma sono persone perbene e li vedo lavorare», dice un Conte stanco ma super soddisfatto. «Mi sono emozionato per la prima vittoria da allenatore del Napoli al Maradona. Ci tenevo tantissimo. E ci dà fiducia: è un punto di partenza, sono felice del senso di unione che s'è respirato. Ora continuiamo e pensiamo al Parma». E Lukaku? «Non dico nulla, non è ancora ufficiale. Ma sono felice per Kvara, per come si allena, e per uno straordinario Di Lorenzo. E poi per Buongiorno, un grande acquisto: quando smette Giovanni può diventare il capitano». Alla ripresa dovrà essere valutato Politano: ieri ha chiesto la sostituzione.

Lukaku e i diritti di immagine

Romelu Lukaku, intanto, è in Belgio. Il viaggio per Roma, destinazione visite mediche, potrebbe slittare di qualche ora. Magari un giorno o due rispetto all'agenda iniziale (test tra oggi e domani). Difficile fare previsioni: il club e l'agente Pastorello stanno risolvendo alcuni aspetti legati all'immagine, non senza difficoltà, ma le parti non considerano l'affare a rischio. Fino a quando a promuovere l'immagine di Lukaku è stata Roc Nations Sports, l'agenzia americana di Jay-Z che a settembre 2023 ha deciso di interrompere la collaborazione, nel portfolio erano presenti una decina di accordi con brand come Maserati, Versace, Calvin Klein, Gillette, Crocs, PS5, Coinbase, Samsonite e Beyond Meat. Poi, alla fine di quell'anno la storia è cambiata. Di certo Rom ha uno sponsor tecnico che gli fornisce scarpini e materiale - una multinazionale arcinota -, ma il nodo è un altro: il Napoli avoca a sé la gestione totale dell'immagine dei tesserati e dettagli a parte è questo il punto sul quale il club e l'entourage del giocatore stanno lavorando.