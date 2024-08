Walid Cheddira ha firmato con l’Espanyol. Il Napoli lo ha ceduto in prestito secco fino alla fine della stagione. L’attaccante della nazionale marocchina, nella foto insieme con l’avvocato Marco Sommella e Bruno Di Napoli, i suoi agenti, domani andrà in panchina in occasione della trasferta a Madrid con l’Atletico, valida per la terza giornata di Liga.