Napoli, Al-Ahli in pressing per Osimhen. Idea Arthur in regia

Napoli, il regista: c'è l'idea Arthur

L’ultimo giorno di mercato, nel frattempo, sarà anche quello dei colpi last minute: con Gilmour congelato da tempo e bloccato dal Brighton dopo l’infortunio di O’Riley, il Napoli (di Manna) ha provato a mettere in piedi con la Juventus (di Giuntoli) il prestito di Arthur. Il regista brasiliano, un anno fa alla Fiorentina, ha uno stipendio da 6 milioni a stagione, con due mensilità già pagate: la Juve chiede 4 milioni di partecipazione, ma l’idea è che volendo si potrebbe chiudere a 3. Se si chiuderà. A ieri, infatti, la cessione di Gianluca Gaetano al Cagliari non era ancora stata definita, così come quella di Michael Folorunsho: sarà una giornata finale di mercato molto delicata, non c’è che dire. Anche sul fronte degli esterni. Dell’esterno destro, per la precisione: Zerbin non è partito per Monza, anzi ieri era ancora a Castel Volturno, ed è un segnale di come non sia stata riscaldata alcuna delle piste di cui s’è parlato nei giorni precedenti: dal francese Dina Emimbe dell’Eintracht a Davide Zappacosta dell’Atalanta. Proposto lo spagnolo Pol Lirola, retrocesso con il Frosinone e ora all’OM.