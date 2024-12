Napoli, attesa per Danilo e asse con la Fiorentina: le strategie del mercato azzurro

Danilo vuole solo il Napoli

In difesa, il grande obiettivo è sempre Danilo. Il capitano della Juve, 33 anni, ormai vive da separato in casa: non convocato da Motta per l’avventura in Supercoppa a Riyad, fuori rosa, un destino lontano da Torino. Non resta che capire il quando e il come: ha rifiutato il Milan, l’Al-Nassr, il Vasco e ogni soluzione diversa dal Napoli. Ha scelto, vuole entrare nel progetto-Conte, è pronto a trasferirsi ma non vuole lasciare l’Italia e l’Europa. Ora, però, dovrà trovare un’intesa con il suo club: la Juve, per il momento, non sembra intenzionata a liberarlo, ma il mercato è appena cominciato. Il Napoli dal canto suo attende, fermo sull’idea di non corrispondere alcun indennizzo: Danilo si svincola a gennaio, il suo contratto da 4,2 milioni a stagione (con Decreto Crescita) scadrà a giugno, e ciò significa che nel peggiore dei casi lo prenderebbe a zero per la prossima stagione.