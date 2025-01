Fermento, clamore, aglio e fravaglia, mercato ca se squaglia, tiene ’nmano, impazza il mercato, cca ’e pezze e cca ’o sapone, trattative e bignè allo chalet di Peppino cameriere a Mergellina. Se stanno arrevotanno l’onne de lu mare, sbotta don Peppino parcheggiatore allusivo. Fatemi capire, interviene don Ciccio portiere di palazzo. È la rivoluzione d’inverno, sentenzia Pasquale Pazienza giornalista on-line. Chi va, chi vene e chi se piglia ’o vveleno , commenta Carminiello-a-rezza pescatore di fravaglia. Tuppe tuppe marescia’, Kvaratskhelia se ne va , espone Gennaro Piromallo salumiere. Se ne va sotto la torre a felle, commenta Giacomo Frollo pasticciere alla Pignasecca. Parigi val bene una mossa, sottolinea Saverio Malaspina ragioniere. Ma val bene a chi, chiede Peppino cameriere. E a chi vene ’a mossa, domanda Gennaro Piromallo salumiere . Ai posteriori l’ardua sapienza , sussurra don Peppino parcheggiatore allusivo. Il mercato frulla e il Napoli è in prima linea, rivela Salvatore pittore di alici.

C’è la Manna de dios, espone Saverio Malaspina ragioniere. Il direttore sportivo ha già preso Hasa, un ragazzo di Sora, annuncia Pasquale Pazienza giornalista on-line. E vene pure ’a sora, chiede don Peppino parcheggiatore allusivo. È un giovane prezioso, aggiunge Pasquale Pazienza giornalista on-line. Hasa argento, sottolinea Peppino cameriere. Parte Kvara e arriva Zhegrova, arriva Danilo e parte Zerbin, parte Folorunsho e arriva Billing, Kulusevski arriva e parte Simeone, arriva Frattesi e partiamo tutti, ma potrebbe arrivare anche Skriniar, espone Saverio Malaspina ragioniere.

Ma che è ’sta trottola, chiede Totonno Speranza direttore di centro commerciale. Mercato d’inverno, qui vengono in tanti a farci compagnia, canta Peppino cameriere. E di Pellegrini si parla più, chiede Enrico Pignatiello baritono mancato al San Carlo. E Fazzini ce lo siamo fumato, domanda Gennaro Piromallo salumiere. E Duran, quello dello Ston Villa ce lo siamo dimenticato, interroga Saverio Malaspina ragioniere.

Che è ’sto sguazzabuglio, esclama don Ciccio portiere di palazzo. È il Napoli che sommuove il mercato, afferma Salvatore pittore di alici. Ma siamo sicuri che Kvara val bene una mossa a Parigi, chiede don Ciccio portiere di palazzo. Direbbe Amleto, questo è il problema, declama Salvatore pittore di alici. Se ne vuole andare, informa Pasquale Pazienza giornalista on-line, il Napoli si prende 80 milioni e rinforza la rosa. E si toglie una spina, annota Peppino cameriere. Mi dispiace che vada via, commenta Salvatore pittore di alici. Veniva sempre sostituito, osserva Saverio Malaspina ragioniere. Per farsi ’na vita meno amara s’è sfilato Zizì Kvara, conclude Carmelo-a-rezza pescatore di fravaglia.

Io dico prendiamo Danilo e Frattesi e chiudiamo il libro invernale, espone Giacomo Frollo pasticciere alla Pignasecca. Prendiamo anche Billing che è un ragazzone danese di due metri, consiglia Peppino cameriere, dobbiamo essere molto fisici.

Abballano tanti nomi, la città freme, comunica Pasquale Pazienza giornalista on-line. Nasce un pensiero stupendo, commenta Gennaro Piromallo salumiere. Una squadra eccitante, aggiunge Enrico Pignatiello baritono mancato al San Carlo. Si potrebbe trattare di bisogno d’autore, osserva Peppino cameriere. E chi è ’sto autore, chiede don Peppino parcheggiatore allusivo. È il Conte Antonio, risponde Salvatore pittore di alici. Salute, esclama Gennaro Piromallo salumiere. Lui vuole vincere, ammette Pasquale Pazienza giornalista on-line. Vincere e vinceremo, esplode Peppino cameriere. Statte zitto che porta male in terra, in cielo e in ogni mare, lo ammonisce don Ciccio portiere di palazzo.