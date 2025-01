Napoli, la mossa che spiazza tutti per Garnacho: pronta un'offerta da urlo!

L ’ era Kvara è finita : ieri ha svolto le visite mediche a Parigi, ha firmato con il Psg e ha anche posato con la nuova maglia numero 7. E ora il Napoli vorrebbe inaugurare l’epoca di Alejandro Garnacho. Non si ferma la trattativa con il Manchester United per riuscire a mettere a segno il colpo che Antonio Conte ha indicato per rinforzare la squadra e colmare la fuga di talento, colpi ed esperienza internazionale creata dalla partenza di Kvaratskhelia. Il giocatore è incline ad accettare il trasferimento: per lui, ventenne che a Manchester guadagna 1,5 milioni a stagione fino al 2028, è pronto un quinquennale con ingaggio superiore al doppio (intorno ai 4 milioni con i bonus), ma con lo United c’è ancora distanza economica. Il Napoli è pronto a investire 50 milioni di euro tra base fissa e bonus, ma il club inglese chiede anche di più. Tra l’altro, Amorim ha schierato l’esterno della nazionale argentina dal primo minuto sia contro l’Arsenal in FA Cup, sia giovedì in Premier contro il Southampton. Domani c’è il Brighton a Old Trafford, bis di campionato: c’è curiosità di scoprire le scelte del tecnico, incessantemente impegnato a valutare tutte le forze a disposizione nella rosa. Il Napoli attende. Ma non attenderà troppo: ha necessità di colmare il vuoto di Kvara, deve intervenire e mettere Conte e la squadra nelle condizioni di continuare la splendida maratona inaugurata ad agosto.

Il piano B

Giovann i Manna, nel frattempo, valuta anche soluzioni alternative. La prima: sempre Dan Assane Ndoye, 24 anni, lo svizzero che il Bologna non ha intenzione di cedere se non a cifre irrinunciabili. E ancora, una seconda. Una seconda che viene dalla Segunda Division spagnola, la serie B: Yeremay Hernandez, ala sinistra di piede destro del Deportivo La Coruña, diciassettesimo in Segunda Division - la B iberica, dicevamo - e in lotta per non andare in Primera Federacion. Yeremay detto il Peke, per la stazza non esattamente da corazziere (170 centimetri), è un destro naturale rapido e con un ottimo dribbling. È nato alle Canarie, ha 22 anni, e in questa complessa stagione della sua squadra ha segnato 8 gol in 18 partite (con 3 assist). È nel giro dell’Under 21. Ma nella sua breve carriera non è mai andato oltre la Serie B: tre campionati di terza divisione spagnola e ora quello in Segunda. Ecco perché il Napoli insiste e insisterà con Garnacho: colmare la famigerata voragine che la partenza di Kvaratskhelia ha creato all’interno della squadra che comanda la Serie A è una missione molto ardua e rischiosa. A Manna, però, Yeremay piace: ci scommette, ritiene che abbia le caratteristiche giuste. Fa parte della stessa nidiata Under di Rafa Marin. A proposito: Rafa è in attesa di conoscere il proprio destino con la valigia sul letto e un biglietto prenotato per il Villarreal, avendo collezionato zero minuti in Serie A. Non ha mai esordito.

Il difensore

Il suo destino è legato a quello di Danilo. L’ex capitano della Juventus, ormai a un passo dalla risoluzione del suo contratto con il club bianconero: Conte l’aspetta a braccia aperte, ha un contratto da un anno e mezzo pronto sul tavolo, ma lui è ancora alle prese con i dubbi. La famiglia vuole tornare in Brasile e il Flamengo gli offre la possibilità di farlo. Il Napoli attende la risposta definitiva.