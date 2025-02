Saint-Maximin al Napoli: l'affare a rischio

L'affare Napoli-Saint-Maximin rischia di saltare. Ieri sembrava che la storia procedesse spedita, ma non è ancora stata trovata la quadra definitiva nel triangolo con Al-Ahli (proprietario del cartellino) e Fenerbahçe (che lo ha avuto in prestito finora). Il giocatore è in attesa, s'era anche congedato dai turchi, ma senza gli accordi economici sui tre fronti - tra le società e il giocatore - non potrà raggiungere Conte. Operazione complessa a triangolo. Le parti sono al lavoro per trovare un'intesa che più passa il tempo e più si complica. È corsa contro il tempo.

