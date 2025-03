Napoli, preso Marianucci dell'Empoli: tutte le cifre dell'accordo

Napoli - Era stato inserito nell’elenco dei preconvocati di Spalletti per l’Italia anche Luca Marianucci , nuovo acquisto in pectore del Napoli. Affare da 9 milioni per il difensore dell’Empoli che compirà 21 anni il prossimo 23 luglio. Contratto di cinque anni per il centrale che si è messo in mostra di recente con il rigore decisivo contro la Juventus nella qualificazione dei suoi alle semifinali di Coppa Italia. Il Napoli lo seguiva da tempo e ha concluso l’operazione anticipando tutti in vista dell’estate. Marianucci concluderà la stagione con D’Aversa, obiettivo salvezza. Poi il grande salto.

Il Napoli pensa al futuro e punta sui giovani

Alla fine arriva proprio dalla Toscana il giovane prospetto della difesa. A gennaio era stata serrata con la Fiorentina la corte per arrivare a Pietro Comuzzo. Valutazione elevata, sui 35-40 milioni, eppure il Napoli era pronto all’investimento, restando nei limiti del budget che avevano stanziato per il giocatore. Secco no dei viola che hanno resistito fino alla fine. Il club di De Laurentiis, così, ha ricominciato la ricerca di un nuovo centrale e alla fine il ds Manna ha chiuso per Marianucci. Da Firenze a Empoli, da un giovane all’altro per rinforzare l’organico in vista della prossima stagione con un giocatore di sicuro avvenire che già quest’anno ha avuto modo di mettersi in mostra lasciando intravedere tutto il suo potenziale.

Napoli, chi è Marianucci

Nato a Livorno ma scuola Empoli, entrato giovanissimo nel vivaio, ha attraversato tutte le categorie e la scorsa estate è andato in prestito alla Pro Sesto in C. Quest’anno, dopo le prime panchine, ha cominciato a ritagliarsi il suo spazio e da febbraio è diventato titolare fisso: dieci presenze in campionato, quattro in Coppa Italia, brillante l’ultima, ai quarti contro la Juve. Era il 26 febbraio. Oltre ad aver impressionato nel corso del match, ha mostrato personalità e freddezza dagli undici metri: suo l’ultimo rigore, quello decisivo per la qualificazione. Marianucci elimina la Juve e, di fatto, si regala il Napoli, colpito dalle sue qualità oltre il singolo gesto. Il classe 2004 è un difensore moderno, alto un metro e 94 ma anche abile, rapido, che tenta l’anticipo e la giocata, bravo nella costruzione da dietro. Da piccolo era centrocampista, col tempo ha cambiato ruolo senza perdere il senso della manovra. Ha ancora tanta strada davanti a sé. I margini di crescita sono notevoli. Il Napoli ci punta. Affare fatto.