Napoli, Beukema prima scelta per la difesa: tutte le cifre e i dettagli

Le idee sono chiare. I primi passi sono stati mossi per arrivare a Empoli, dove è stato bloccato Luca Marianucci , classe 2004, centrale che arriverà a giugno, costerà 9 milioni e firmerà un contratto fino al 2030. Ma il restyling della difesa del Napoli continua: il ds Manna monitora con attenzione Sam Beukema , 26 anni, olandese, da due stagioni pilastro del Bologna, prima con Thiago Motta e ora con Italiano. Un giocatore seguito con interesse e particolarmente apprezzato per le sue qualità, evidenti, e per la crescita mostrata dal suo arrivo in Italia nel 2023, dopo la fine dell’avventura all’Az Alkmaar.

Napoli, Beukema è il pilastro del Bologna

Leader naturale, completo, pulito negli interventi, con buon senso della posizione, fisico, anticipo, qualità in costruzione e anche impatto europeo dopo l'esperienza maturata quest'anno in Champions League: 8 su 8 tra le migliori del Continente più 28 presenze in Serie A e una in Coppa Italia. Beukema è la prima scelta per la difesa in vista della prossima stagione. Indice di gradimento altissimo. Il Napoli, infatti, lavora già ora all'arrivo di un nuovo centrale che vada a rinforzare l'organico che il prossimo anno, fidandosi dell'attuale racconto della classifica, vedrà la musichetta Champions tornare al Maradona. Servirà dunque una rosa profonda, più ampia, di qualità: lo ha spesso ricordato Conte facendo riferimento agli impegni che si moltiplicheranno.

Napoli, spunta l'ipotesi Gatti

La ricerca è già cominciata, il Napoli si guarda intorno, osserva soprattutto in Italia (ma non solo) i profili più interessanti. Oltre a Beukema, il ds Manna conosce decisamente bene Federico Gatti, 26 anni, alla terza stagione alla Juventus e ora in Nazionale con Spalletti: già 102 presenze tra Allegri e Thiago Motta e una crescita evidente rispetto alla stagione in B al Frosinone, quando anche il Napoli lo aveva notato senza però affondare il colpo. Gatti è un'idea, un altro giocatore che piace, un centrale forte fisicamente ma anche rapido, dinamico, che gioca d'anticipo, con il corpo sempre proiettato in avanti, con il fiuto del gol (7 reti in bianconero) e una personalità che spicca.