De Bruyne, scatto del Napoli: quando può arrivare la firma

NAPOLI - Comincia oggi la settimana decisiva per l’arrivo di Kevin De Bruyne al Napoli, il regalo del presidente De Laurentiis per lo scudetto e il ritorno in Champions League. Kdb, 34 anni tra un mese, la coppa europea più ambita l’ha vinta nel 2023 battendo proprio l’ Inter in finale. Ieri si è chiusa la sua lunga esperienza in Premier League con la vittoria in casa del Fulham. De Bruyne, il capitano, è entrato solo nel finale. Cinque minuti più recupero per il meritato tributo. Ha salutato i tifosi visibilmente emozionato. "Legend" ha scritto sui social il City.

De Bruyne ha già scelto casa

Dieci stagioni in Inghilterra, 422 presenze, 108 gol, 6 campionati vinti e ora la svolta della sua carriera, della sua vita. Una scelta condivisa con la famiglia, con la moglie Michele Lacroix e i figli, con un progetto ben preciso a partire dalla casa. Individuata in zona Posillipo con vista spettacolare e la prospettiva di acquistarla. Dettagli a conclusione di una trattativa che il ds Manna ha condotto a fari spenti (fino ad un certo punto) con diversi viaggi a Manchester per parlare direttamente con il giocatore per presentargli il progetto e convincerlo. De Bruyne si era preso del tempo per riflettere. Aveva tante offerte che ora neppure valuta più. Poteva restare in Premier, al Liverpool, oppure andare in Francia, OM, o in Italia assecondando il tentativo della Juve o, ancora, salutando l’Europa per l’America, Chicago. Alla fine ha ascoltato il cuore e ha detto sì al Napoli. Ovvero il club che si è mosso prima di tutti e lo ha fatto in modo convinto, concreto, con una proposta allettante.