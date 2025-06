Calciomercato Napoli, i nomi degli otto acquisti per la Champions League

NAPOLI - Ci sarà da divertirsi e ci sarà tanto da lavorare per il ds Manna. Il mercato del Napoli , con il ritorno in Champions League e gli impegni che aumenteranno, sarà intenso, ricco. Tanti calciatori saluteranno, altri sono in arrivo. Volti nuovi, colpi attesi, molteplici trattative per rinforzare l’organico ma soprattutto aumentarlo nella sua profondità dato che crescerà il numero di partite e tornerà l’impegno durante la settimana. La lista è lunga ed è parallela alle uscite. Il Napoli lavora per l’arrivo di un portiere , un terzino , due centrocampisti , due esterni e un altro attaccante oltre al colpo De Bruyne .

Napoli, la lista dei partenti

Si parte da chi saluta, l’elenco è robusto, tra incognite e altri destini già scritti. Come quelli di Billing e Okafor, ad esempio, arrivati a gennaio e che il Napoli non riscatterà da Bournemouth e Milan. Ai saluti anche Ngonge e Simeone, così come Natan, Lindstrom e Cajuste che erano già partiti la scorsa estate in prestito e non hanno fatto parte del gruppo che ha appena vinto lo scudetto. Stesso discorso per Folorunsho che a gennaio è andato alla Fiorentina che, però, non lo ha riscattato. In bilico anche la posizione di Mazzocchi così come quella di Anguissa, tentato dalle sirene arabe dell’Al-Qadisiya, e di Lobotka, che ha una clausola da 25 milioni e dunque un prezzo di cartellino ben in vista. Le pretendenti non mancano: tipo l’Atletico.

Napoli, gli obiettivi di mercato

Il Napoli, alle spalle di Meret che rinnova, cerca un altro portiere, dato che Scuffet è in sospeso e lo stesso Caprile è pronto a essere riscattato dal Cagliari. Piace Kepa del Chelsea, un nome che ritorna dopo l’interesse di qualche anno fa. In difesa, dopo la conferma ufficiale di Juan Jesus e l’acquisto di Marianucci dall’Empoli, l’obiettivo principale è Beukema del Bologna, ma piace sempre anche Gatti della Juventus, il cui destino è però in bilico: molto dipenderà dal nome del nuovo allenatore bianconero. A centrocampo il sogno è Frattesi, piace anche Taylor dell’Ajax così come Sudakov dello Shakhtar, profili differenti, ruoli diversi. L’apprezzamento c’è. Riflessioni anche tecniche in corso. Deciderà Conte che, ovviamente, avrà un ruolo centrale nelle manovre del mercato.

Napoli, rivoluzione in prima linea

In attacco l’elenco è folto. Dagli esterni a un’altra punta, ecco la lista dei desideri: il ds Manna ha in pugno Zhegrova del Lilla e ha già bloccato anche David che si è appena svincolato proprio dal club francese. Si vedrà se affondare. Kang-in Lee ha appena vinto la Champions col Psg e piace da tempo. Anche Ndoye del Bologna è un nome che ritorna. A proposito di punte, oltre a David, il sogno è Gyökeres dello Sporting Lisbona che però ha costi proibitivi e una concorrenza pazzesca. Può diventare un’opportunità Darwin Nuñez, in uscita dal Liverpool, mentre Kean della Fiorentina ha una clausola da 52 milioni valida dall’1 al 15 luglio. Profili diversi sono Lucca dell’Udinese e Bonny del Parma (in orbita Inter). Ma appartengono tutti allo stesso ventaglio d’idee che il ds Manna scruta da tempo. Presto si entrerà nel vivo.