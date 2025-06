Napoli, è Zanoli la chiave per arrivare a Ndoye e Beukema: la trattativa con il Bologna

C’è un binario principale che porta all’attacco, in questo momento, ma non è certo l’unico: sono tanti quelli paralleli che il Napoli sta percorrendo contemporaneamente per completare al più presto la rosa e dunque la squadra con cui Conte comincerà a lavorare dal 17 luglio a Dimaro. Con ordine. E via con il primo colpo già definito: l’arrivo di Noa Lang dal Psv . Confezione pronta, 25 milioni più bonus, accordo chiuso la scorsa settimana con il club di Eindhoven e raggiunto da tempo con l’esterno olandese, il primo dei due alfieri di fascia sinistra che arriveranno per rinforzare il reparto avanzato.

Napoli, Zanoli la chiave per arrivare a Ndoye e Beukema

Uno e poi due: Dan Ndoye è sempre il profilo preferito, ma la questione s’è arenata come una pallina da golf in un bunker di sabbia dopo la maxi richiesta del Bologna: 45 milioni di euro più Alessandro Zanoli. Troppo secondo il Napoli. Talmente da consigliare una pausa di riflessione. Che però non significa fine dei giochi. Anzi: se alla fine il Napoli virerà deciso su Lucca, dimezzando a dir poco l’investimento rispetto a Nuñez, potrà riaprire il tavolo con il dt Sartori. Raddoppiando: Ndoye più Beukema. Zanoli, insomma, è il terzo lato di un triangolo di mercato che il Napoli sta provando a disegnare, forte del gradimento del Bologna per l’esterno reduce dal prestito al Genoa, un versatile maratoneta di fascia destra dotato di sprint, gamba e spunti. Può diventare una chiave utile ad aprire le porte bolognesi finora blindate: è stato coinvolto nella storia Ndoye e anche nella trattativa per Beukema; il ds Manna ha offerto 25 milioni più Zanoli ma Sartori ha declinato ancora.

L'esterno e il difensore del Bologna vogliono Conte

Beukema, centrale difensivo che nelle intenzioni completerà il reparto con Rrahmani, Buongiono, Juan Jesus e Marianucci, ha l’accordo con il Napoli proprio come Ndoye. E spinge, vuole i campioni d’Italia e la Champions, vuole una nuova esperienza dopo due ottime stagioni a Bologna culminate nella conquista della Coppa Italia. Più o meno la situazione che sta vivendo anche il collega, esterno sinistro offensivo di grande levatura, estro e due fasi. E un anno di scuola Italiano nell’uomo contro uomo estenuante che necessità di resistenza atletica e capacità di sacrificio notevoli: due elementi fondamentali per giocare con Conte. I contatti sono continui: Napoli-Bologna è un asse di fuoco in questo momento.

Manna in pressing sul Siviglpia per Juanlu Sanchez

Manna, però, lavora anche con il Siviglia per sbloccare l’arrivo di Juanlu Sanchez, 21 anni, terzino destro della Roja Under 21 monitorato da tempo: 12 milioni più 2 di bonus l’offerta presentata ormai un po’ di giorni fa nel corso dell’incontro al Ramon Sanchez-Pizjuan con il ds andaluso Antonio Cordon. Rifiutata con rilancio strategico a 20 milioni, considerando che entro oggi il Siviglia deve realizzare 25 milioni di introiti per sbloccare il mercato. Il Napoli è convinto di spuntarla: sarà una giornata molto importante sul fronte spagnolo.