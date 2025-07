Lucca al Napoli: contatti con i club ma c'è un problema da superare

Napoli, Liverpool, Udinese, Nuñez, Lucca: l’area di rigore come un pentagono, cinque elementi in ballo e una scelta da compiere. Più che altro una quadra da trovare. La certezze, in questa fase di mercato in cui la sceneggiatura cambia un giorno si e l’altro anche, è essenzialmente una: ci sono un uruguayano e un italiano, due attaccanti per una poltrona da sistemare nel salotto di un belga, padrone di casa, e ovviamente non è una barzelletta. Sono affari, signori, sono milioni e milioni di giocatori che stuzzicano gli appassionati, i tifosi, ma che al contempo obbligano gli investitori a riflettere. E tanto. E attentamente. Il Napoli salta tra due tavoli di trattative condotte su quattro binari: club-centravanti, centravanti-club. Il ds Manna ha parlato anche ieri con l’Udinese di Lorenzo Lucca e non ha mai smesso di farlo con il Liverpool di Darwin Nuñez (attraverso l’intermediario Fali Ramadani). Raccoglie info e per finire disegna strategie alla luce dei numeri. E se per Darwin la richiesta di partenza dei Reds è attestata sui 60 milioni di euro o giù di lì, quella per il collega della Nazionale è di 40 milioni. Bonus compresi. Bilancio momentaneo? Considerate eccessive entrambi.