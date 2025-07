Dove giocherà Osimhen? Il futuro é in bilico tra Al Hilal e Galatasaray

Osimhen, la proposta dell’Al Hilal

Di sicuro, quando il (suo) mercato ricomincerà, tornerà a bussare alla sua porta l'Al-Hilal, la società che più di tutti ha provato a convincerlo con un’offerta monstre che Osi qualche settimana fa aveva respinto. Ma la proposta è sul tavolo e il club arabo tornerà a farsi vivo. Osimhen è il regalo che l’Al-Hilal vuole fare al suo nuovo allenatore, Simone Inzaghi, che aveva già avuto un contatto con il giocatore nei giorni del suo arrivo in Saudi Pro League. Osimhen, però, ha scelto di godersi le vacanze. Se avesse accettato, avrebbe ripreso subito a correre per il Mondiale per Club. Dall’Arabia c’è ottimismo, sono convinti che Osi, prima o poi, si convincerà. Il triennale da 40 milioni più opzione per un’altra stagione, per un totale di 160 netti, è sempre valido. Una proposta incredibile. Oltre all’Al-Hilal, dalla Turchia fanno sapere che il Galatasaray - nonostante il recente ultimatum del club - ancora spera di convincere Osimhen.

Osimhen, l’offerta del Galatasaray

Ecco perché da Istanbul non hanno ancora accelerato per un’altra punta. Osi è il sogno dei tifosi e del club. L'offerta è da 16 milioni a stagione. Meno della metà di quella araba. Al momento il suo stipendio è di 10. Ma Victor in Turchia resterebbe in Europa e, suo desiderio mai nascosto, ritroverebbe la Champions League. Al-Hilal, Galatasaray oppure? Il suo sogno, la Premier League, non risponde al richiamo. I club inglesi sono freddi sul giocatore e comunque non farebbero follie per lui. In Italia la clausola da 75 milioni non è valida e bisognerebbe trattare con De Laurentiis. Insomma, situazione tutta da decifrare. Intanto il tempo passa, il raduno si avvicina e Osimhen, prima o poi, dovrà prendere una decisione.