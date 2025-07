Napoli, guerra di nervi con il Siviglia per Juanlu: il piano di Manna

L’ asse bolognese è il più caldo, è quello intorno a cui sta ruotando il mercato, ma il Napoli ha braccia forti che arrivano anche in Spagna e in Olanda e idee chiarissime da tempo. Gli obiettivi sono fissati in mente e sparati negli occhi: le figurine sono quelle, più o meno le stesse sin dalla fine della stagione culminata nella conquista del quarto scudetto, e ciò significa che il club sta scrivendo con attenzione certosina la storia della sua estate ormai da un po’. Senza tralasciare alcun dettaglio e anzi provando a trasferire un senso pratico alle certezze teoriche partorite nelle riunioni post campionato. Manna e Conte sono in contatto costante, talmente assiduo che i gomiti sembrano quasi sfiorarsi: il Napoli ha un’unica anima operativa - a sua volta connessa con il quartier generale dove De Laurentiis e Chiavelli gestiscono la regia finanziaria - che in questi giorni proverà l’affondo in Italia e in Liga, dopo averlo fatto in Eredivisie. Tradotto: d’accordo Beukema e Ndoye, ma parallelamente ci sono anche Juanlu e Lang da considerare sempre. Due binari paralleli: per l’ala del Psv è tutto sistemato da giorni ed è soltanto questione di ore per annunci e champagne; per il terzino spagnolo è invece un braccio di ferro.