Napoli, dopo Lang ecco Beukema: Manna ha chiuso il doppio colpo olandese

Weekend orange. Dopo aver definito l’acquisto di Noa Lang con il Psv, il Napoli ha ridefinito anche l’accordo con il Bologna per Sam Beukema: 32 milioni di euro, o giù di lì, e un contratto di cinque anni per Sam . Due olandesi in un colpo solo, per un investimento totale di circa 60 milioni (25 più bonus per assicurarsi Noa). Un esterno sinistro offensivo e un difensore centrale, entrambi di 26 anni: e se per Lang era tutto pronto da una settimana, fermo restando le tipiche lungaggini burocratiche che fino a venerdì hanno rallentato un po’ i brindisi anche con la modulazione della percentuale sulla futura rivendita, con il Bologna è stata disegnata in poche la nuova struttura dell’operazione (in origine, la proposta era un prestito gratuito con obbligo di riscatto). Conclusa la fase economica, ora si comincerà ad affrontare quella operativa. A partire dalle visite mediche: l’idea è che andranno in scena a ridosso del raduno, in programma al centro sportivo di Castel Volturno lunedì 14 luglio . Dopo i test, i due nuovi acquisti firmeranno anche i rispettivi contratti.

Lang aspetta solo di partire per Napoli

Curiosità relativa all’affare Lang. In stile: prendi uno e paghi quattro. Quattro club. La trattativa che ha prodotto l’arrivo del primo dei due esterni offensivi di sinistra finiti in quota Napoli, non ha soltanto coinvolto direttamente il Psv Eindhoven, cioè il proprietario del suo cartellino. In realtà ci sono altre società che, indirettamente, hanno ricavato una piccola parte dell’importo complessivo dell’operazione chiusa sull’asse olandese, la quarta in pochi anni dopo quella di Mertens (2013) e le due di andata e ritorno di Lozano (2019 e 2023). Tre, per la precisione: Lang s’è formato nel vivaio del Feyenoord e il club di Rotterdam avrà un’indennità di formazione di 210 mila euro; poi è passato all’Ajax, giocando prima con le formazioni giovanili e poi in prima squadra (con Neres): ai Lancieri sono riconosciuti 910.000 euro. Infine, anche i belgi del Bruges, club in cui ha militato dal 2020 al 2023 - fino al passaggio al Psv - ricaveranno 280.000 euro. Ieri, nel frattempo, il Psv ha giocato la prima amichevole del periodo di preparazione estiva al De Herdgang, il complesso sportivo del club a Eindhoven: vittoria per 1-0 contro l’Unionm Saint-Gilloise, campione del Belgio. Con uno spettatore d’eccezione a bordocampo: Lang, certo. L’attaccante è rientrato dalle vacanze e si è regolarmente messo a disposizione di Bosz, tecnico del Psv, ma ovviamente la sua è una condizione particolare: in attesa che Napoli e Psv ufficializzino il trasferimento, Noa si sta limitando al minimo indispensabile e ieri ha saltato l’amichevole. Una prassi basica nel mondo del calcio, soprattutto in tempi di mercato. Nel frattempo, il Napoli sta chiudendo la cessione di Jens Cajuste, 25 anni, al Besiktas: prestito con obbligo o diritto di riscatto da 8 milioni complessivi (1+7). Si discute della formula.