Mercato Napoli, da Ndoye a Lookman fino a Juanlu: il punto sulle trattative

Napoli, c'è già l'accordo con il Bologna per Beukema

Un poker di acquisti, tre già in tasca e il quarto nel taschino: l’accordo per Beukema con il Bologna esiste già, 32 milioni di euro tra base fissa e bonus, piccole cose da sistemare e una data che ricorre: domani, 10 luglio, giorno di scadenza della clausola che ancora tiene in sospeso la presenza al Dall’Ara di Lucumi - 28 milioni di euro - e dunque dell’altro alfiere della difesa di Italiano. Il tecnico non può perdere entrambi in un colpo solo, è questa l’idea dominante: e così tra poche ore, dopo lo scampato pericolo per il collega, Beukema sarà libero di chiudere la valigia già pronta da un po’ e di imbarcarsi per Napoli. Per lui, e Lang, visite mediche in programma probabilmente lunedì, a ridosso del raduno in agenda martedì al centro sportivo di Castel Volturno.