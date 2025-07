Napoli-Osimhen, oggi scade la clausola rescissoria: il Galatasaray definisce le modalità di pagamento

NAPOLI - Il Galatasaray deve correre più forte di quanto non riesca a Osimhen in campo per riuscire a chiudere l’acquisto di Victor entro oggi. Il giorno del giudizio, l’ultimo di validità della clausola rescissoria da 75 milioni di euro inserita nel suo contratto con il Napoli . Il Gala è convinto di riuscire a completare l’opera: «Prevedo che il trasferimento sarà concluso entro 48 ore», ha detto ieri mattina uno dei vicepresidenti del club, Metin Öztürk, dopo la riunione ordinaria del Consiglio finanziario della Federazione calcistica turca. Ma il Galatasaray ha prospettato un pagamento dilazionato in quattro-cinque anni e il Napoli attende le garanzie bancarie prima di dare il placet. In Turchia, dove la trattativa è stata spettacolarizzata a dovere considerando l’enorme importanza che Osi riveste per il club e il popolo di Galata, di cui è l’idolo assoluto, continuano ad assicurare che il direttivo fornirà tutti i documenti necessari, aggiungendo anche che alla mini delegazione atterrata martedì a Milano s’è aggiunto il direttore finanziario della società. Ma il Napoli non ha avuto riscontri di questo tipo e non può, ovviamente, accontentarsi di notizie o promesse. Servono gli impegni bancari , le fideiussioni utili ad assicurare il pagamento. E servono molto in fretta: alle 24 di oggi , infatti, scadrà la clausola rescissoria e il valore di Osimhen non sarà più fisso, non sarà più di 75 milioni. È una corsa contro il tempo. Che coinvolge tutti: Galatasaray, Adl, Victor, Nuñez e compagnia.

Osimhen, l’incontro a Milano

La giornata cruciale è servita. Decisiva, definitiva: dentro o fuori. Molto semplice nella sua complessità, il concetto. Ma il Gala è estremamente fiducioso: «Il nostro presidente Dursun Aydın Özbek ha incaricato il signor Abdullah Kavukçu, vicepresidente responsabile di trasferimenti, di concludere l’operazione. E lui sta facendo di tutto, sforzi enormi», spiegava ieri mattina il signor Öztürk dopo l’Assemblea della federazione turca. «Il giocatore è vicino, ma come sapete non ci sono certezze fino a quando non arrivano le firme. Per il momento è ancora un calciatore del Napoli». Kavukçu, ieri, ha incontrato il ds Manna a Milano insieme con George Gardi, l’intermediario dell’operazione già attivo a settembre 2024 in occasione del trasferimento in prestito a Istanbul. La base di partenza, comunque, è solida: il Galatasaray ha accettato di pagare i 75 milioni pretesi dal Napoli, dopo aver sbattuto contro muri invalicabili di granito al cospetto della richiesta di uno sconto. Due, le proposte respinte senza appello da De Laurentiis prima di quella definitiva: 50 milioni di euro; 60 milioni più 15 sulla futura rivendita, e pagamento dilazionato in sei anni.

Osimhen, ore decisive

Poi, tra una chiacchierata e un vertice, il Gala s’è anche dedicato alle altre questioni in agenda a Milano: una riunione con l’Inter per provare a negoziare l’acquisto di Calhanoglu, sfumato in un amen; e un’altra con il Milan per parlare della risoluzione del prestito di Morata, destinato al Como. La fine della storia Calha, ovviamente, ha dato ulteriore spinta all’operazione Osimhen. Ma ora serve lo sprint, lo scatto decisivo.

Osimhen, la clausola scade oggi

Il giocatore, nel frattempo, è in attesa. In fibrillazione esattamente come i tifosi: sabato Victor ha comunicato la sua intenzione di proseguire l’esperienza a Istanbul, dove tra l’altro non ha mai disdetto l’affitto della casa che ha ospitato la sua famiglia nel corso dell’ultima stagione conclusa con la vittoria della Süper Lig e della Coppa turca, e ha accettato il triennale da 16 milioni all’anno fino al 2028 con opzione al 2029. Il conto alla rovescia è partito: 75 milioni, ancora 24 ore. L’ultimo Osi.