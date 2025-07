Beukema e Juanlu: il Napoli è pronto a chiudere le trattative

Napoli - Non solo De Bruyne, Marianucci e Lang . Conte per il raduno di martedì e, soprattutto, per il ritiro di Dimaro Folgarida, che inizia giovedì prossimo, spera di poter accogliere in rosa altri volti nuovi. Sam Beukema del Bologna è a un passo, ma questi sono giorni importanti anche per definire il futuro di Juanlu Sanchez del Siviglia. L'esterno difensivo scelto dalla società azzurra come prima alternativa a Di Lorenzo. Un centrale e un terzino: la loro presenza in Trentino sarebbe fondamentale per inserirsi subito nei meccanismi di Conte in vista della prossima stagione.

Gli affari con il Bologna

Per Beukema, 26 anni, da sempre prima scelta per completare il pacchetto dei centrali, trattativa avanzatissima con il Bologna. Affare in via di definizione sulla base di 32 milioni tra parte fissa e bonus. Siamo ai dettagli. Il Napoli, come per Lang, conta di programmare le visite mediche per lunedì così da avere entrambi a disposizione per il raduno di martedì a Castel Volturno. Il giocatore, anche attraverso il papà-agente, sta spingendo da tempo con il Bologna per la cessione. Chiede di essere continuamente aggiornato e aspetta da giorni l'ok definitivo. Ha scelto Napoli e non vede l'ora di lavorare con Conte.

Più vicini

Anche per Juanlu, 21 anni, la svolta è vicina. La strategia di attesa e pazienza del Napoli sta pagando. Il Siviglia, che inizialmente chiedeva 20 milioni, è sceso a 17. Il Napoli è fermo da tempo all'offerta iniziale: 12 milioni più 2 di bonus e concede percentuale sulla futura rivendita. Manna era già stato in Spagna per parlare coi dirigenti del club e con gli agenti del giocatore. Se l'affare si concluderà in tempi rapidi, volerà anche lui in Italia in tempo utile per il ritiro. Altrimenti, Conte lo aspetterà comunque quanto prima in Trentino.