Napoli, ci siamo: c'è l'accordo con Bologna e PSV per Beukema e Lang, i dettagli

Napoli, ci siamo. È fatta per Beukema e Lang, attesi nei prossimi giorni a Napoli e pronti per il ritiro di Dimaro. Oggi si è trovato l'accordo definitivo, nei dettagli, con il Bologna per Sam Beukema che ormai da settimane era virtualmente del Napoli. I giocatori nei prossimi giorni sosterranno le visite mediche e saranno a disposizione di Conte.