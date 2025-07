Napoli, adesso Ndoye. Si avvicina Milinkovic

Il Napoli accelera. Sconvolge il mercato, affonda, tratta, ricama: il ds Manna è attivissimo , operativo su più fronti e più tavoli. Una la chiude e l’altra la apre o la rifinisce. La partenza per Dimaro si avvicina, ancora ventiquattro ore e poi la squadra scalerà le Dolomiti per cominciare a lavorare: e la fisionomia del gruppo sarà sempre più simile a quella definitiva. Il club aveva promesso a Conte una serie di acquisti in largo anticipo e la storia s’è puntualmente verificata: tre colpi ufficiali, due virtualmente chiusi in attesa delle visite e un altro che si avvicina. Il portiere. Vanja Milinkovic-Savic , 28 anni, l’incubo serbo del Napoli all’Olimpico Grande Torino in campionato: una collezione di parate pazzesche e una porta blindata e scalfita soltanto da McTominay. Imparabile quella, davvero. Tant’è: Vanja piace perché è un portiere difficilmente superabile quando è in giornata ma anche per la sua ottima capacità di gestione con i piedi. Lanci lunghi e precisi che ricordano quelli di Reina, il centrocampista dei pali, un maestro del calcio con il destro e finanche con il sinistro: le caratteristiche offensive della squadra, con una torre che supera i due metri altezza - Lucca - e un’altra che sfiora il mento e novanta - Lukaku -, si sposano con quelle di questo portiere serbo che in quanto a dimensione non ha nulla da invidiare ai colleghi. Anzi, diventerebbe addirittura il primo gigante del gruppo, la vetta azzurra: 202 centimetri di altezza, uno più dell’attaccante in arrivo dall’Udinese.

Napoli, coppia competitiva in porta con Meret-Milinkovic

Operazione da circa 18 milioni, più o meno quanto il valore della clausola rescissoria: storia molto ben avviata, parti vicine e pallino nelle mani del Napoli. Chiuderà appena avrà concluso il processo delle riflessioni che sono normalissime, nella pianificazione delle strategie del mercato. L’idea, comunque, è costruire anche in porta una coppia competitiva: Meret più Milinkovic-Savic. Per completare il discorso della difesa: prosegue anche la trattativa per Juanlu Sanchez con il Siviglia, con il ds Cordon che ieri ha confermato movimenti in atto intorno al terzino destro della Roja Under 21. La richiesta è sempre 17 milioni, il Napoli non ha intenzione di superare i 15.

Mercato Napoli, adesso tocca a Ndoye

Ora, giocoforza, Manna dovrà intensificare il lavoro sull’ultimo grande obiettivo, una casella ancora aperta: un esterno offensivo di fascia sinistra che completi la coppia con Lang. Il primo nome è sempre il solito: Dan Ndoye. Valutazione altissima del Bologna, 45 milioni quella di partenza, ma in questi giorni s’è sfiorato anche il picco dei 50. Tira e molla, certo, il mercato è così; soprattutto per chi non ha necessità di vendere un calciatore e l’uomo in questione è di valore, giovane (24 anni) e di talento. Ndoye è tatticamente evoluto e completo, ha gol e assist, atleticamente è esplosivo. La storia continua. Con un’alternativa sullo sfondo piuttosto suggestiva: Jack Grealish è un’ipotesi, un’opzione che al Napoli è stata prospettata a fine campionato. E non è ancora tramontata. Attendere, prego.