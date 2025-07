Lang al Napoli, ora è ufficiale: ha firmato, i dettagli dell'accordo

Lang, i numeri con il Psv

Cresciuto nelle giovanili del Feyenoord, ex Ajax, Twente e Bruges, Lang è stato annunciato dal consueto post su X del presidente Aurelio De Laurentiis ("Benvenuto Noa"). Saluta il Psv dopo due anni con un bilancio complessivo di 63 presenze, 19 gol e 14 assist. Nell'ultima stagione ha giocato 29 gare in Eredivisie mettendo a segno 11 reti ed offrendo 16 servizi vincenti per i compagni di squadra. Due gol e due assist in dieci partite il bilancio dello scorso anno in Champions League. Per lui, finora, 14 presenze e 3 gol con la maglia dell'Olanda. Ora è pronto a mettersi a disposizione di Antonio Conte.