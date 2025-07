Lucca al Napoli: l'attaccante ha firmato il contratto nel ritiro di Dimaro

Lucca è arrivato nel ritiro di Dimaro: c'è la firma con il Napoli

Lorenzo Lucca ha firmato con il Napoli. Il centravanti originario di Moncalieri ha raggiunto in serata i nuovi compagni nel ritiro di Dimaro, mettendo nero su bianco il suo accordo con la società parteniopea. Domani il primo allenamento agli ordini di Conte. Oltre a Lucca, è in arrivo anche Beukema, approdato a Roma proprio in queste ore. Per il centrale del Bologna, previsto il medesimo percorso: visite mediche a Villa Stuart prima di recarsi a Dimaro.