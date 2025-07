Ore calde per il passaggio di Viktor Osimhen al Galatasaray. L'accordo tra le società è stato trovato e l'attaccante nigeriano sta per chiudere in modo definitivo la sua avventura al Napoli. I due club sono in riunione perenne da ieri sera, e dopo ore di trattativa, hanno trovato l'accordo per il ritorno del centravanti al club turco. I dettagli sono stati limati: ieri, al termine di una giornata intensa, le due società erano arrivate ad un passo dall'accordo definitivo. Osi si trasferirà al Galatasaray per una cifra complessiva pari a 75 milioni con pagamento così impostato: 40 milioni entro questo mese e i restanti 35 da saldare entro luglio 2026 al massimo in un paio di rate garantite da lettere di credito. Il Gala ha anche accettato la clausola anti-Italia che varrà fino al 2027.