Grealish e non solo: il Napoli prepara altri colpi per Conte. Ecco tutti i nomi

Sarà una coincidenza, sarà che la Campania è più felix che mai, ma Jack Grealish è arrivato a Napoli, all'aeroporto di Capodichino, e da lì è saltato su un'auto che l'ha accompagnato in Costiera Amalfitana. Nei pressi di Conca dei Marini. Dove tra l'altro nelle ultime ore è divampato un vasto incendio che sta divorando il versante di Punta Tavola, trasformato in un paradiso infernale. Brutte storie d'estate, non c'è che dire, mentre quella di Jack è decisamente più curiosa e singolare: ieri avrà magari letto anche le notizie che raccontato dei contatti con il Napoli. Sì: è in uscita dal City, dove fino a un attimo fa ha giocato e vinto di tutto insieme con De Bruyne, e sta lavorando da solo. E da un paio di giorni, per una rara casualità, ha scelto la Costiera proprio nei giorni in cui il suo nome è stato accostato al Napoli: sia chiaro, parliamo di luoghi incantati sistematicamente frequentati da vip e celebrità di ogni sorta in occasione delle vacanze, ma la suggestione non manca. Sui social ha anche documentato la sequenza delle sue fatiche: l'immancabile fascia tra i capelli, doppia maglia per sudare di più, thermos per idratarsi, pallone e fatica. Grealish è uno dei nomi della lista degli esterni offensivi di sinistra che il Napoli valuta per completare la coppia con Lang: insieme con Ndoye del Bologna, Chiesa del Liverpool. Estremamente complicato Zaccagni, se non addirittura impossibile per il blocco del mercato della Lazio e tutte le logiche conseguenze: ma è un profilo molto gradito

La distanza

Per il resto, Vanja Milinkovic-Savic è in ritiro con il Torino a Passo allo Stelvio, 73 chilometri da Dimaro, in attesa di un cenno per partire e salutare tutti: non ha giocato l'amichevole di sabato contro l'Ingolstadt e il suo programma di allenamento quotidiano è ormai limitato al minimo indispensabile insieme con gli altri portieri della rosa. Per intenderci: non disputa anche le partitelle in famiglia. Una storia che si ripete da giorni, ormai: ieri Vanja ha ovviamente partecipato alla grigliata di squadra, e poi s'è attenuto al consueto programma. La situazione è ormai piuttosto chiara: è in attesa del Napoli. Proprio come Cyril Ngonge è in attesa di firmare per il Torino in prestito, ma c'è ancora un po' di distanza: offerta 1, richiesta 1,5 milioni più 11 per il diritto di riscatto. Storie parallele, slegate, una in entrata e l'altra in uscita, ma tutto sommato legate dal filo conduttore De Laurentiis-Cairo. Tocca ai due presidenti sciogliere i nodi e sbloccare la doppia operazione. Il portiere serbo, 28 anni e una valutazione vicina ai 18 milioni pagabili in più rate, ha voglia di provare una nuova esperienza e di conseguenza il Toro ha anche chiuso per il suo sostituto: Franco Israel, nazionale uruguaiano, in arrivo dallo Sporting Lisbona. L'offerta del Napoli è di 15 milioni.

Sorpresa Zanoli

Nel frattempo, sorpresa sul versante dei terzini: Alessandro Zanoli, fino a poco fa in lista mercato, potrebbe continuare a giocare con il Napoli. Di conseguenza, non decolla la trattativa con il Siviglia per Juanlu Sanchez.