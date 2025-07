Il Napoli aspetta Ndoye e lavora su Sterling

DIMARO FOLGARIDA - Il Napoli corre in campo nel ritiro di Dimaro, il ds Manna lo fa sul mercato. Il club azzurro è letteralmente scatenato e sta cercando in tutti i modi di regalare quanto prima un rinforzo di qualità a Conte. In attesa di capire cosa succederà con il Bologna per Dan Ndoye, il Napoli sta cominciando a valutare un nuovo profilo per l’attacco: si tratta di Raheem Sterling, in uscita dal Chelsea. L’esterno inglese è un’alternativa importante alla pista che porta allo svizzero che lo scorso anno ha disputato una grande stagione in serie A.