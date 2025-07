Ndoye, niente Napoli: accordo tra il Bologna e il Nottingham Forest

Niente Napoli per Dan Ndoye: l'esterno sinistro andrà al Nottingham Forest per 40 milioni. Mancano solo i dettagli per chiudere l'accordo. Sfuma così l’obiettivo di mercato per Conte. Lo svizzero, 24 anni, vuole trasferirsi in Premier anche se dovrà rinunciare a giocare la Champions. Per il club azzurro restano vive le piste inglesi: Raheem Sterling, 30 anni, in prestito dal Chelsea; e Jack Grealish, 29 anni, in uscita dal City. Il Bologna da parte sua, aveva anche provato a intavolare una trattative per il rinnovo, ma Ndoye vuole fortemente la Premier League, e il Nottingham Forest, che gli garantirà uno stipendio di cinque milioni di euro.