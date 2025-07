La strategia del Napoli: Juanlu e Miretti allo sprint

CASTEL DI SANGRO (dall’inviato) - L’ultimo atto. Il Napoli ha inaugurato ieri la fase finale della preparazione estiva e della definizione dei piani di mercato. De Laurentiis, Conte e Manna si sono ritrovati ieri tutti insieme, all'alba del ritiro a Castel di Sangro, nel quartier generale dell'Aqua Montis di Rivisondoli: inevitabile cimentarsi in un confronto utile a stilare un bilancio momentaneo e di conseguenza a fare il punto sul prossimo futuro. Le strategie che inizialmente avrebbero dovuto approfondire a Ischia, per motivi contingenti sono diventate il clou del prologo di una stagione che vedrà lottare la squadra su quattro fronti : campionato, Champions, Supercoppa in Arabia e Coppa Italia. Con lo scudetto cucito sulla pelle, e una serie di impegni di altissimo livello all'orizzonte, va da sé che la cura dei particolari e degli ultimi dettagli diventi l'aspetto fondamentale di una campagna acquisti che ha già prodotto sei inserimenti funzionali al processo di crescita e infoltimento. La rosa è già più profonda, certo, ma i lavori restano in corso e ora bisogna completare l'opera di ristrutturazione. In che modo? Dopo il tramonto dell'affare Ndoye sono in corso riflessioni per gli interventi sul versante sinistro dell'attacco; a centrocampo ; e nel ruolo di vice Di Lorenzo.

Napoli, idea Miretti per il centrocampo

Per quel che riguarda la mediana, con Raspadori provato da mezzala offensiva e dunque al centro di una sorta di metamorfosi alternativa al ruolo naturale di attaccante puro, l'identikit è quello di un giocatore più fisico e capace di occupare varie caselle: il nome forte è Fabio Miretti, un ragazzo di 21 anni che il ds Manna conosce perfettamente sin dai tempi della Juve Next Gen e che dalla sua ha anche l'anagrafe. Per intenderci: non è facile individuare un giocatore di livello che possa anche soddisfare le esigenze della lista. Con l'entourage del giocatore l'intesa è dietro l'angolo, ma con la Juventus bisogna trovare la quadra (valutazione elevata, 14-15 milioni). L'impressione è che i prossimi saranno i giorni dell'affondo decisivo: l'affare entra nel vivo.

Juanlu, l’accordo con il Napoli

Parallelamente s'è riscaldata anche la trattativa per la cessione di Alessandro Zanoli al Bologna, 24 anni, un passaggio fondamentale per sbloccare l'affare con il Siviglia relativo a Juanlu Sanchez, 21 anni, alfiere della Roja Under 21. Un terzino destro per un altro, funziona così. Con il Bologna si ragiona su un prestito con obbligo di riscatto: la formula è in definizione ma è soprattutto la cifra a non aver messo d'accordo i due club. Però si tratta, con ottimismo reciproco. Il problema dei valori è anche quello che continua a dividere il Napoli dagli andalusi: la richiesta spagnola è 17 milioni più il 10% della futura rivendita, più un milione di indennizzo. L'offerta, invece, può in qualche modo sfiorare i 17 milioni con i bonus: e non salirà. Juanlu, però, ha da tempo l'accordo con Manna ed è in attesa che la ruota giri. Nel frattempo, lavora con Almeyda e ha anche cominciato a giocare le amichevoli (contro il Leverkusen).

Napoli, serve un esterno offensivo

Poi, certo, resta la questione dell'esterno offensivo che dovrà fare coppia con Lang a sinistra: ieri al Patini, nel corso delle prove tattiche, Spinazzola ha giocato più alto, un po' come fece al Franchi con la Fiorentina, ma l'idea che questa soluzione possa tornare utile non esclude comunque la caccia a un'altra ala pura. Manna è attivo sul versante inglese: contatti vivi con Raheem Sterling, 30 anni, e Jack Grealish, 29 anni, rispettivamente in uscita dal Chelsea e dal City. Il Torino, nel frattempo, ha messo seriamente nel mirino Giovanni Simeone.

Napoli, Osimhen è volato a Istanbul

A proposito di centravanti. Ieri sera, intorno alle 21.30, Victor Osimhen è atterrato a Istanbul per le visite e la firma con il Galatasaray insieme con la compagna Stef e la loro bimba: tutti vestiti con la maglia del Gala; la piccola dotata anche di maschera. Folla oceanica ad attenderlo all’Atatürk: «Sono tornato nel posto che amo», ha detto Victor. Il Napoli incasserà 75 milioni dalla sua cessione.