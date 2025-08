Napoli, Simeone ai saluti: va al Torino, le cifre dell'affare

Napoli, i tifosi salutano Simeone: va al Torino, le cifre dell'affare

Tempo di saluti allo stadio "Teofilo Patini" di Castel di Sangro, dove i sostenitori del Napoli hanno salutato il Cholito Simeone, in partenza per Torino, sponda granata. Operazione da 8 milioni complessivi: prestito oneroso (1,5 milioni) con obbligo di riscatto fissato a 5,5 milioni, più uno di bonus facilissimi da raggiungere. Sìmeone, arrivato nell’estate 2022 all'ombra del "Maradona", saluta Napoli dopo aver vinto due scudetti e totalizzato 14 gol e 4 assist in 103 apparizioni in azzurro.