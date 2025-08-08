Accordo Napoli-Atletico Madrid: Raspadori lascia la maglia azzurra

© FOTO MOSCA
Giacomo Raspadori è un nuovo giocatore dell’Atletico Madrid: non è ufficiale ma l’intesa tra il Napoli e il club spagnolo è totale. A confermare l’addio di Jack alla maglia azzurra c’è anche il fatto che non è tra i giocatori sul palco nella presentazione della squadra in piazza a Castel di Sangro. Lunedì sosterrà le visite mediche per il suo nuovo club. L'accordo è stato trovato sulla base di 25 milioni tra parte fissa e bonus e la formula è a titolo definitivo.
L'esperienza al Napoli
Raspadori era al Napoli dal 2023. Il club azzurro lo aveva prelevato dal Sassuolo per circa 28 milioni di euro. Chiude la sua esperienza in Campania con 109 presenze, 18 gol e 10 assist.