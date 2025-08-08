Accordo Napoli-Atletico Madrid: Raspadori lascia la maglia azzurra

Giacomo Raspadori è un nuovo giocatore dell’Atletico Madrid: non è ufficiale ma l’intesa tra il Napoli e il club spagnolo è totale. A confermare l’addio di Jack alla maglia azzurra c’è anche il fatto che non è tra i giocatori sul palco nella presentazione della squadra in piazza a Castel di Sangro. Lunedì sosterrà le visite mediche per il suo nuovo club. L'accordo è stato trovato sulla base di 25 milioni tra parte fissa e bonus e la formula è a titolo definitivo.