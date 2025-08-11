Napoli,  per Juanlu braccio di ferro con il Siviglia: le ultime news

INVIATO A CASTEL DI SANGRO - Juanlu Sanchez titolare nell'amichevole che il Siviglia ha giocato ieri in Francia contro il Tolosa. L'ultima prima dell'esordio in Liga a Bilbao con l'Athletic. Che non ci fosse nulla di imminente sotto il sole di Castel di Sangro e dell'Andalusia era parso chiaro sabato, dopo la pubblicazione delle convocazione di Almeyda: Juanlu inserito. Poi, l'ulteriore conferma che vale un po' come la dimostrazione di un braccio di ferro o di un muro: è vero che il terzino della Roja Under 21 ha chiesto di essere ceduto al Napoli piuttosto che alle squadre di Premier disposte a soddisfare le condizioni dettate dal Nervion (Wolverhampton e Nottingham Forest), ma lo è altrettanto che il Siviglia non sembra ancora intenzionato a scendere velocemente a patti.

La trattativa: la differenza

Per la verità anche i campioni d'Italia sono fermi e decisi: l'offerta da 17 milioni non prevede nuovi rilanci a dispetto della richiesta di 20, e tra l'altro vanno sistemate anche le commissioni. Per la cronaca, nel corso delle varie call gli spagnoli hanno chiesto in serie anche una percentuale sulla futura rivendita (10%) e l'indennità di formazione (un milione). La volontà del calciatore, però, è ferma: vuole il Napoli. In questa guerra di nervi, nel frattempo, s'è inserito Almeyda, allenatore legittimamente preoccupato dalle vicende di mercato: l'affare non decolla? Juanlu titolare e fuori all'intervallo. Se lo stallo dovesse perdurare, e se la questione dovesse naufragare dopo due mesi di lavoro, attesa e strategie, ancora dalla Spagna emerge un profilo alternativo ritenuto interessante: Arnau Martinez del Girona, 22 anni, in campo sabato nell'amichevole del Patini. Di conseguenza, è in stand-by anche la cessione di Zanoli al Bologna (definita).

Le visite

Tutto fila liscio sull'altro fronte iberico. Catalano, per la precisione: procede spedito lo scambio dei documenti ancora con il Girona per Miguel Gutierrez, 24 anni, l'esterno sinistro in attesa di conoscere il piano di volo per l'Italia. Operazione chiusa sulla base di 18 milioni più uno di bonus e macchina organizzativa al lavoro per pianificare le visite mediche. I club hanno anche provato a metterle oggi sulle rispettive agende, ma restano da limare un po' di dettagli. Oggi a Madrid, invece, visite per Giacomo Raspadori con l'Atletico.

Napoli, si riaccende Miretti

Nel frattempo, dopo una parentesi riempita dai silenzi, si registrano nuovi contatti per Fabio Miretti, 21 anni, polivalente mezzala dotata di qualità tecniche e fisiche. Dopo aver inaugurato il dialogo con la Juventus, inizialmente attestata su una prima richiesta da 20 milioni a fronte di una proposta da 14, il Napoli s'è raffreddato e ha rimesso nei radar Yunus Musah del Milan, praticamente acquistato a inizio mercato per 25 milioni salvo poi sfumare nel nulla. Musah è richiesto dal Nottingham ma vorrebbe restare in Italia, e così Manna s'è messo a guardare e a riflettere. Nelle ultime ore, poi, ha riacceso i dialoghi per Miretti, a sua volta al lavoro con la Juve e ieri in campo contro il Borussia. Va da sé che in ognuno dei due casi comincia a venire fuori l'esigenza collettiva di una scelta definitiva: dentro o fuori in un clic.