Elmas al Napoli, ufficiale il ritorno del centrocampista: l'annuncio

L'ex Torino arriva dal Lipsia con la formula del prestito con diritto di riscatto: c'è anche il messaggio social di De Laurentiis
2 min

Eljif Elmas è un nuovo calciatore del Napoli. È ufficiale il ritorno del centrocampista macedone, accolto sui social dal presidente Aurelio De Laurentiis e dal club sui propri canali. "Bentornato Eljif!", ha scritto su X il numero uno della società partenopea. Arriva dal Lipsia in prestito con diritto di riscatto.

Elmas al Napoli, ufficiale il ritorno del centrocampista: arriva dal Lipsia

Questa la nota ufficiale del Napoli, che ha annunciato così il ritorno di Elmas in azzurro: "La SSC Napoli - si legge - comunica di aver acquisito, in prestito con diritto di opzione, le prestazioni sportive del calciatore Eljif Elmas dal RasenBallsport Leipzig. Nato il 24 settembre 1999, il calciatore macedone è cresciuto nelle giovanili del Rabotnički e della Stella Rossa. Dopo l'esperienza al Fenerbahçe, Eljif approda al Napoli nel luglio 2019, disputando 189 partite e segnando 19 gol in tutte le competizioni, contribuendo alla vittoria di una Coppa Italia e dello scudetto nel 2023. Torna a indossare la maglia azzurra dopo aver giocato con Lipsia e Torino. Bentornato, Eljif!".

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

