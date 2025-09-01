Hojlund al Napoli, ora è ufficiale: c'è l'annuncio

Hojlund al Napoli, è ufficiale: c'è l'annuncio e il messaggio social di De Laurentiis

Con il canonico messaggio social sul suo account X ufficiale, il presidente Aurelio De Laurentiis ha dato il personale benvenuto a Rasmus Hojlund in azzurro. Il Napoli, attraverso i propri canali, ha annunciato così l'acquisto del centravanti del Manchester United: "La SSC Napoli - si legge - comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Rasmus Højlund dal Manchester United Football Club con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Nato il 4 febbraio 2003, il calciatore danese è cresciuto nelle giovanili del Brøndby, Holbæk e FC Copenhagen. Dopo un anno con lo Sturm Graz, Rasmus approda all'Atalanta nell'agosto 2022, disputando 34 partite e segnando 10 gol. Nella stagione successiva si trasferisce al Manchester United, siglando 26 reti in 95 presenze. Con la nazionale danese ha segnato otto gol in 26 presenze. Benvenuto, Rasmus!".