Napoli, un mercato super: come cambia la squadra con i nuovi acquisti

NAPOLI - La maglia numero 10 di Diego in prestito secco per una notte, senza diritto di riscatto: il Napoli però l’ha meritata e l’ha indossata nell’ultimo giorno di un mercato condotto in maniera sopraffina in entrata, con dieci acquisti , e in uscita, con quindici cessioni . Squadra stravolta nei tratti somatici , nei muscoli e finanche nel cervello ma non nell’anima e negli occhi: la ferocia e lo sguardo infiammabile sono sempre quelli di Antonio Conte , proprio come ha confermato la vittoria contro il Cagliari. Investiti 147,5 milioni di euro, un’enormità , ma con un paio di postille da precisare: al computo andranno aggiunti i bonus, compreso quello alla firma dello svincolato De Bruyne; non sono ancora contemplati i 40 milioni di euro del riscatto di Hojlund, obbligatorio con la qualificazione del Napoli alla prossima Champions. Importantissimi anche gli incassi: 140 milioni , con il plus della cessione di Osimhen al Galatasaray per 75 milioni. Che diventano 210 considerando anche i 70 dell’affare Kvara al Psg di gennaio.

Napoli, acquisti extra lusso

Doveva essere una campagna di rafforzamento, utile ad aumentare la profondità della rosa con le alternative necessarie e le opzioni che mancavano un anno fa in vista del ritorno in Champions e di una stagione durissima su quattro fronti, e così è stato. Ma non solo: il colpo De Bruyne è un regalo extralusso post scudetto, di certo il più affascinante dell’intera Serie A, mentre l’arrivo di Hojlund è la risposta imperiosa del grande club all’emergenza creata dall’improvviso forfait di Lukaku, il centravanti totem. Come ripete spesso e giustamente Conte: è andato in scena il secondo step del processo di ricostruzione, dopo la rifondazione di un anno fa inaugurata tra le macerie e conclusa con la sorprendente vittoria del campionato.

Napoli, acquisti che fanno la differenza

Riepilogo: sono arrivati il portiere Milinkovic-Savic (Torino); i difensori Beukema (Bologna) e Marianucci (Empoli); l’esterno sinistro Gutierrez (Girona); i centrocampisti Elmas (Lipsia) e De Bruyne (svincolato dal City); l’ala sinistra Lang (Psv); il baby trequartista Barido (Juve); i centravanti Lucca (Udinese) e Hojlund (United). Spiccano i due pezzi Premier, KDB e Hoj, i due volti del calcio di Manchester che andranno a incrementare il tasso internazionale e il sound dei ritmi inglesi già garantiti alla squadra da McTominay e Gilmour. Sono colpi che alla lunga, come confermato proprio dall’esempio di McT, possono fare la differenza soprattutto in ottica Serie A.

Napoli, il mercato in uscita è perfetto

Il ds Manna ha lavorato benissimo a trecentosessanta gradi: in entrata, soddisfacendo le esigenze tecniche e colmando la voragine creata dall’infortunio di Lukaku, un evento che alle porte della stagione ha sbilanciato tremendamente l’assetto offensivo creando generale inadeguatezza strutturale in relazione agli impegni e alle ambizioni; e in uscita. Quindici cessioni, dicevamo, sedici contando anche Kvara: il portiere Caprile (Cagliari); i difensori Rafa Marin (Villarreal) e Natan (Betis); i centrocampisti Gaetano (Cagliari), Folorunsho (Cagliari), Cajuste (Ipswich Town) e Hasa (Carrarese); gli esterni Zanoli (Udinese), Zerbin (Cremonese), Lindstrom (Wolfsburg), Ngonge (Torino); gli attaccanti Osimhen (Galatasaray), Raspadori (Atletico Madrid), Simeone (Torino) e Cheddira (Sassuolo). Rivoluzione.