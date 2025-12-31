Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
mercoledì 31 dicembre 2025
Corriere dello Sport.it
Lucca alla Roma e Dovbyk al Napoli, Manna dice tutto. Poi parla di Raspadori a Trigoria

Le rivelazioni di mercato del ds del Napoli: i dettagli all'interno della nostra intervista
2 min
TagsmannaLuccaraspadori

DALL'INTERVISTA DI FABIO MANDARINI A GIOVANNI MANNA

QUI L'INTEGRALE

Gli operatori di mercato ne parlano da un po': scambio di prestiti Lucca - Dovbyk? Giovanni Manna, ds del Napoli, risponde così: "Lorenzo, in carriera, è sempre stato un diesel: a Napoli ci sono le condizioni di fare bene perché il gruppo è davvero una famiglia, l’allenatore è top, lo staff è top e persone a supporto come Oriali sempre presentiNon riuscire vuol dire che forse non ci stai mettendo tutto, Lorenzo lo sa. La maglia del Napoli va conquistata tutti i giorni, bisogna meritare tutti i giorni di stare in un gruppo così se ambisci a vincere: c’è chi lo capisce subito e chi ha bisogno di più tempo». Quindi Lucca può lasciare il Napoli a gennaio? "Bisogna provare a migliorare la squadra e non peggiorarla, ma gli scenari sono tutti aperti. Vediamo, anche perché dovendo operare a saldo zero dobbiamo essere attenti a ogni eventuale opportunità".

Scambio Dovbyk - Lucca, la risposta di Manna

Chiede Mandarini: Lo scambio di prestiti con la Roma tra Lucca e Dovbyk è possibile? "Al momento non è una strada percorribile". Si parla, e tanto, anche di Raspadori alla Roma: "Penso di no e spero di no perché è un calciatore importante che rinforzerebbe una concorrente", il pensiero di Manna.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calciomercato Napoli

