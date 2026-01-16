Il Napoli vuole cambiare in attacco: i nomi nuovi sono En-Nesyri e Marcos Leonardo

L’ ultima idea del Napoli arriva da lontano, con uno sguardo rivolto al Marocco e un orecchio ben teso verso la Turchia. Sul tavolo della direzione sportiva è finito il nome di Youssef En-Nesyri, 28 anni, attaccante esperto, fisico e abituato ai grandi palcoscenici. Un passato importante al Siviglia, un presente al Fenerbahce, dove è uno dei riferimenti offensivi della squadra che prova a contendere il titolo al Galatasaray sotto la guida tecnica di Domenico Tedesco. In questo momento En-Nesyri è impegnato in Coppa d’Africa con il Marocco. Gioca in casa e ha già lasciato il segno: suo il rigore decisivo nella serie dagli undici metri che ha spedito la nazionale di Regragui in finale, eliminando la Nigeria di Osimhen. Domenica l’ultimo atto contro il Senegal, poi sarà tempo di pensare al futuro. In Turchia raccontano di un calciatore attratto da piazze climaticamente calde, contesto che lo avrebbe portato a mettere in secondo piano le sirene inglesi, Everton in testa, arrivate comunque in questa finestra di mercato. I numeri spiegano perché il Napoli stia riflettendo: 8 gol e 1 assist nella prima parte di stagione tra campionato e preliminare di Champions, leadership e continuità in un ambiente tutt’altro che semplice. L’idea sarebbe quella di un prestito con diritto di riscatto, formula che s’incastra meglio con i paletti economici del club azzurro. Dal suo entourage fanno sapere che ora il calciatore è concentrato esclusivamente sulla finale di Coppa d’Africa. Il Fener, che sembra intenzionato a cederlo, l’ha offerto anche alla Juventus. Ma per quanto riguarda il Napoli tutto passa inevitabilmente dalle uscite. In particolare da Lorenzo Lucca, pedina centrale nei possibili incastri. L’attaccante piace in Turchia al Besiktas, club che prima dovrà però liberare spazio cedendo Tammy Abraham all’Aston Villa.