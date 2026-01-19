Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
lunedì 19 gennaio 2026
Corriere dello Sport.it
Mercato Napoli, Lang e Lucca in uscita. En-Nesyri: si decide

Altri forfait contro il Sassuolo e un’emergenza insostenibile da curare sul mercato nonostante il saldo zero, Conte invoca rinforzi: tutti i dettagli
Fabio Mandarini
5 min
TagsCalciomercatonapoliLucca

Il discorso sul mercato e sulla necessità di un intervento della società che sabato ha pronunciato Stellini, il vice allenatore che ha sostituito Conte in panchina nel corso delle due giornate di squalificate contro Parma e Sassuolo, è ovviamente un pensiero dello staff. Del corpo tecnico, del boss, di Antonio. Ma è anche il chiarimento di una storia legata ad alternative mai realmente considerate all’altezza dal tecnico: il confronto tra i minuti di Lucca e quelli di Hojlund, soprattutto da Riyadh in poi, è impietoso e chiarisce in maniera inequivocabile i parametri, nonché l’emergenza assoluta: in otto partite sono 24 per Lorenzo e 707 per Rasmus su 720 a disposizione.

Emergenza infortuni e Napoli 'dimezzato'

Hojlund è spremuto per forza di cose, come è parso chiaro mercoledì e sabato nelle due al Maradona contro Parma e Sassuolo, e come lui McTominay e Lobotka, i soli due centrocampisti di ruolo a disposizione dal 22 novembre; Politano e Rrahmani hanno pagato dazio, Elmas è sceso in campo con una sindrome influenzale che a un certo punto lo ha costretto a uscire. Lucca e Lang sono sul mercato, ma anche all’interno di questa condivisione c’è una differenza: un minuto appena per Lorenzo contro il Parma e zero sabato; Noa, invece, è partito titolare contro il Parma e con il Sassuolo è entrato al 12’ del secondo tempo. Conte ha lanciato Vergara dall’inizio, recuperando una risorsa, ma non può ancora contare su Neres: la coperta in attacco è talmente corta che al gelo di Copenaghen si rischia l’assideramento.

Lang la chiave per sbloccare il mercato azzurro

La chiave, comunque, è Lang: è lui ad avere più mercato, più proposte e anche possibilità di cambiare squadra a titolo definitivo, cambiando totalmente il destino di un mercato che il club è costretto a condurre a saldo zero. Valutazione: 27 milioni di euro, la base fissa dell’investimento estivo del Napoli. Ma l’idea del Galatasaray, molto interessato e pronto ad accelerare e definire, è di prenderlo in prestito con diritto di riscatto: 2 milioni+30. Anche la Roma ci ha provato, magari in uno scambio con Ferguson. Un rischio per tutti: sono due concorrenti dirette per la Champions che potrebbero rinforzare l’altra. Il ds Manna sta valutando tanti profili: da Maldini junior dell’Atalanta, su cui è forte anche la Juve; a Sterling, ormai separato in casa con il Chelsea dall’inizio della stagione; e Carrasco, ora all’Al-Shabab e proposto al Napoli da un po’.

Lucca in uscita, piace il centravanti marocchino En-Nesyri

Il nome più forte, in questa fase, è quello del centravanti: En-Nesyri, marocchino del Fenerbahçe che fino a ieri è stato impegnato in finale di Coppa d’Africa contro il Senegal a Rabat, nel suo Paese, tra la sua gente. Inevitabile mettere il mercato in stand-by. Fino a oggi, sia chiaro: le porte riaprono e il ds Manna attende una risposta definitiva, anche perché su En-Nesyri c’è la solita Juve. L’accordo con il Fene è delineato sulla base di 5 milioni complessivi tra prestito oneroso e residua parte di ingaggio. E corrisponderà all’uscita di Lucca: il Pisa ci prova a riportarlo a casa in prestito dopo l’esperienza del 2021-2022 in Serie B, ma il Napoli ha anche l’accordo con il Nottingham Forest per il prestito con diritto da un milione più 35. Tocca a Lucca dare il placet, la Premier chiama. Congelati, seppur definiti, gli affari con la Cremonese per il prestito di Marianucci e con il Venezia per quello di Ambrosino.

 

 

 

