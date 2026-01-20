Napoli, due settimane per En-Nesyri e Maldini: la strategia

NAPOLI - Prima la Champions, poi il mercato. Che da domani dovrebbe subire un’accelerata per queste ultime due settimane in cui il Napoli si concentrerà prima sulle uscite, Lang e Lucca su tutti , e poi sui colpi in entrata per rinforzare la rosa e ampliare il ventaglio di scelte. Priorità alla sfida con il Copenaghen di questa sera, con un organico ridotto e addirittura nove assenze, e poi - prima della Juve - potrebbero esserci novità con diversi giocatori valutati. Come Daniel Maldini dell’ Atalanta che è un’idea sempre più viva al posto di Lang.

I rinforzi per il Napoli

Maldini jr è un profilo da diverso tempo nella lista del ds Manna. Il Napoli riflette e potrebbe decidere di affondare il colpo nei prossimi giorni. Anche la Juve resta sullo sfondo. Alternative? Sterling del Chelsea, vecchia idea che ritorna, con i Blues che però dovrebbero pagare gran parte dell’ingaggio che è altissimo. Chieste anche informazioni per Mathys Tel, anni 20, stellina francese del Tottenham. Sempre con i bianconeri, in attesa della sfida sul campo di domenica, duelli sul mercato anche per un altro profilo, Youssef En-Nesyri, 28 anni, centravanti di proprietà del Fenerbahçe che aveva messo in stand-by ogni sussurro di mercato volendosi prima concentrare sulla finale di Coppa d’Africa persa domenica con il suo Marocco contro il Senegal. Ora anche per lui è tempo di futuro. Per il Napoli, l’operazione costerebbe in totale 5 milioni tra prestito oneroso e il residuo dello stipendio da dover garantire al giocatore. Sempre nel mirino anche Ferguson che la Roma può liberare.

Le cessioni

Lang è sempre più vicino al Galatasaray. Sui social, da qualche ora, ha anche eliminato ogni indizio d’azzurro dalla bio e dalla foto profilo. La trattativa tra i due club è vicina alla conclusione e anche il giocatore sembra pronto a convincersi ad accettare la Super Lig. Il club aveva fissato a 27 milioni la cifra per la cessione, ora l’affare è impostato sulla base del prestito oneroso a 2 milioni con riscatto a 30. La Roma anche ci aveva pensato, ma ha già investito oltre 50 milioni a gennaio. Ore decisive per liberare la prima delle due caselle per far spazio ai nuovi. Resiste il principio del saldo zero che sta caratterizzando le mosse del ds Manna.

Lucca in attesa

L’altro giocatore a salutare e a far spazio in attacco sarà Lorenzo Lucca. L’affare con il Nottingham Forest è avviato, aspettando l’ok del giocatore. Lucca aveva diverse richieste, lo avevano cercato anche Inzaghi all’Al-Hilal, in Arabia, ma ora è il club inglese ad aver messo la freccia su tutti, anche su Benfica e Besiktas che pure ci avevano provato (come il Pisa per sei mesi in prestito, sarebbe stato un ritorno). Lucca in Premier è una possibilità concreta, seguiranno sviluppi. Sospese invece al momento le uscite di Ambrosino al Venezia e soprattutto di Marianucci alla Cremonese dopo l’infortunio di Rrahmani.